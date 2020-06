La cause de l’éducation en français en C-B: impact majeur sur le droit canadien

Avant de se joindre à l’équipe de Juristes Power en 2014 à titre de membre fondateur, elle était avocate en litige au bureau de Vancouver d’un cabinet d’avocats national, où elle a également fait son stage de formation professionnelle.

Elle a commencé sa carrière comme membre d’une équipe qui a travaillé au procès en matière de droits linguistiques le plus important depuis l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés. Elle a participé à la gestion du procès, à l’examen d’importants dossiers de preuve et à la préparation de témoins et experts.

Elle a acquis une connaissance approfondie et une grande expérience du droit de l’éducation, notamment des accords de financement fédéraux-provinciaux de l’éducation dans la langue de la minorité qui sont garantis par la loi et l’article 23 de la Charte, et des droits linguistiques en général.

Elle se passionne pour les droits de la personne, y compris les droits des minorités, la liberté d’expression et d’association et le droit international public. En plus des deux langues officielles des tribunaux, elle parle couramment l’espagnol.

