Région de York: le «Village» francophone en voie de se concrétiser

La Communauté du Trille blanc, un projet de «Village» francophone pour aînés dans la région de York, au Nord de Toronto, vient d’embaucher une directrice générale: Lori-Ann Seward.

«Il s’agit d’un moment historique pour la Communauté du Trille blanc», souligne le président Jean Bouchard, l’ancien directeur de l’école secondaire catholique Renaissance à Aurora.

«Mme Seward possède toutes les qualités que nous recherchions: son engagement envers le bien de la communauté, son sens accru des affaires, et ses qualités innées pour mener à bien les campagnes de financement.»

Le Conseil d’administration était à la recherche de sa direction générale depuis un an.

Un «Village» francophone

Créé en 2019, l’organisme sans but lucratif a tenu sa troisième assemblée générale annuelle ce samedi 28 janvier à Newmarket. Quelques maires des municipalités de la grande région de York, des élus à Queen’s Park et à la table de conseils scolaires, ainsi que des amis issus de la communauté francophone et francophile y participaient.