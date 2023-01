Maison de la francophonie de Toronto: «la ministre est mal servie par ses fonctionnaires»

De fait, la PDG du CFGT, Florence Ngenzebuhoro, a indiqué à l-express.ca que l’équipe du projet de Maison de la francophonie fera sûrement partie des groupes qui seront consultés dans le cadre de l’étude financée par le fédéral.

Cette nouvelle initiative du CFGT «semble être au tout début d’un pèlerinage similaire à celui de la Maison, qui a duré plus de 15 ans», avertit Kip Daechsel. «Il ne faut pas qu’on se laisse jouer par certains décideurs (pas tous) qui n’ont manifestement aucun intérêt à appuyer la francophonie torontoise.»

Le comité directeur de la Maison, ajoute-t-il, «a toujours été guidé par les directives reçues de la communauté à travers des consultations». À l’origine, le Comité consultatif des affaires francophones de la Ville de Toronto avait donné son appui au projet.

«Le seul intérêt du projet est de renforcer le plus grand nombre de composantes possibles de la francophonie torontoise et ontarienne.»

Ça passe ou ça casse

Le fameux projet serait rendu à «l’étape finale», ayant identifié un lieu propice – le 62-64 de la rue Charles Est, dans le quartier Bloor et Yonge – et surtout un propriétaire francophile prêt à vendre (12,5 M$), prêt à attendre que l’équipe sécurise le financement, et même prêt à redonner un million à la cause!