Lieu de rassemblement des Franco-Torontois: 100 000 $ du fédéral pour une étude de faisabilité

Mais Kip Deaschel a admis aux médias avoir été surpris par l’annonce fédérale au Centre francophone cette semaine.

Un catalyseur, pas un maître d’oeuvre

Selon le président du CFGT, Aliou Sène, l’investissement fédéral de 100 000 $ permettra «d’analyser la nécessité d’ajouter un espace de rassemblement inclusif et ouvert à la communauté francophone du Grand Toronto dans toute sa diversité».

Florence Ngenzebuhoro précise que le Centre ne souhaite pas nécessairement être le «maître d’oeuvre» de ce projet. «Nous voulons cerner les besoins, et nous sommes prêts à appuyer tout projet viable qui répondrait à ces besoins», dit-elle à l-express.ca.

Elle fait remarquer que plusieurs institutions franco-torontoises – comme l’Alliance française, l’UOF, le Collège Boréal et d’autres – ont déjà des bureaux et des installations enviables. «Mais plusieurs associations communautaires n’en ont pas. Elles profiteraient d’un lieu de rassemblement pour y organiser des fêtes, des activités sportives et d’autres événements.»

Lors de sa visite au Centre francophone, au siège social du 555 rue Richmond Ouest, la ministre Petitpas Taylor a également discuté avec l’équipe du cheminement au Parlement de son projet de réforme de la Loi sur les langues officielles du Canada, de l’élaboration du prochain Plan d’action pour les langues officielles, et d’autres dossiers.

«J’ai fait la rencontre de personnes passionnées ayant à cœur d’offrir une gamme de services sociaux et de santé communautaire qui améliorent le bien-être de l’ensemble des francophones du Grand Toronto», a commenté la ministre.