Brasse-camarade au consulat de France à Toronto

L’ambassade a toutefois fourni par courriel quelques réponses à l-express.ca, indiquant que l’enquête administrative, ici, a été conduite «avec beaucoup de rigueur et d’exhaustivité».

«Toutes les parties prenantes ont pu être interrogées ou ont pu faire état, par écrit, de leur témoignage.» L’enquête n’a pas conclu «à une situation qui puisse être qualifiée de harcèlement».

Au sujet du conflit de personnalités entre Tudor Alexis et Yves Chauchat, l’ambassade précise: «Il a été proposé au Consul et au Consul adjoint au printemps 2022 un coaching pour restaurer un collectif de travail coopératif. Les engagements pris dans le cadre de cette démarche ont été respectés par le consul général, et non par son adjoint, lequel s’est depuis enfermé dans une posture de rejet de toute forme de collaboration et d’obéissance hiérarchique, mettant le poste en difficulté, voire en risque.»

Mécontentement

Le consul Tudor Alexis n’a pas que des amis à Toronto.

Depuis qu’il est en poste, quelques personnes ont exprimé à l-express.ca leur mécontentement de ne pas avoir été invitées, comme dans le passé et comme le justifieraient leurs états de services, à diverses fêtes et fonctions officielles françaises organisées par le consulat.