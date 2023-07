Université de Sudbury: l’AFO juge «vague et imprécise» la réponse du gouvernement Ford

À notre demande d’entrevue, le bureau de la ministre Jill Dunlop a renvoyé le communiqué de presse publié précédemment, affirmant qu’il «est toujours valable».

Dans sa missive, le MCU soutient qu’un «examen minutieux» a mené à sa décision. «Le ministère a tenu compte d’un certain nombre de facteurs pour prendre cette décision, laquelle a été prise après mûre réflexion.»

Le MCU dit s’être notamment basé sur les conclusions d’un examen organisationnel mené par la Commission d’évaluation de la qualité de l’éducation postsecondaire (CEQEP), «sur les données sur le marché du travail liées aux programmes offerts; l’intérêt accru des étudiantes et des étudiants pour des domaines tels que les sciences, la technologie et les métiers; le besoin d’une collaboration institutionnelle dans des programmes axés sur le marché afin de mieux répondre aux besoins de la population étudiante; ainsi que les propositions soumises par l’Université de Sudbury au titre du financement de projets complémentaires dans le cadre de l’Entente Canada–Ontario relative à l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’enseignement de la langue seconde».

L’opposition réagit

En agissant ainsi, «les conservateurs de Ford trahissent la confiance des Franco-Ontariens», estime le porte-parole néo-démocrate en matière d’Affaires francophones, Guy Bourgouin.

«Le 30 juin dernier, le gouvernement Ford a trahi la confiance des Franco-Ontariens. Tout juste avant les célébrations de la Fête du Canada à 17h, le ministère des Collèges et Universités a annoncé que l’Université de Sudbury ne recevrait pas de financement pour son projet d’une université par, pour et avec les Francophones, un rêve qui s’effondre. Malgré les efforts du gouvernement pour la passer sous silence, c’est une annonce qui ne passe pas inaperçue», a déclaré Guy Bourgouin dans un communiqué.