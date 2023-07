L’Ontario refuse de financer l’Université de Sudbury

«On n’a pas fourni de rétroaction là-dessus. On ne nous a pas communiqué ces inquiétudes-là, donc c’est pour ça que c’est très surprenant», dit le recteur.

Pas de demande?

Sans donner de détails, le ministère dit avoir pris en compte les données du marché du travail, la montée des inscriptions dans des programmes de sciences, la collaboration dans des programmes axés sur le marché, la proposition de l’UdeS dans le cadre de l’Entente Canada-Ontario relative à l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’enseignement de la langue seconde, et l’examen effectué par la Commission d’évaluation de la qualité de l’éducation postsecondaire (CEQEP).

Pourtant, les deux parties ont travaillé à partir des mêmes données, dit M. Miville.

«On a taillé une offre qui est en fonction d’un marché qui est très distinct, qui est le marché de langue française, et qui répondait aux besoins de la main-d’œuvre, à la suite de nos consultations et aux données qui sont disponibles publiquement.» Il s’explique mal pourquoi leurs conclusions sont donc si différentes.

Ils ont pourtant bel et bien créé des programmes qui ne sont pas ou plus offerts en ce moment et qui répondent à une demande du marché du travail. «On peut faire l’analyse de ce qu’ils cherchent à avoir et ensuite on doit regarder par rapport à l’offre actuelle, la réalité de l’écosystème et voir ce que l’on peut faire avec ça.»