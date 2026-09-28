Regards sur le patrimoine d’Haïti, vecteur de prospérité durable

Certains diront qu’il est impossible de transiger avec ce pays sous l’emprise de gangs armés. Cependant Haïti n’est pas en Afrique, en Asie, en Europe ni en Océanie… Elle fait partie de nous (les Amériques-Caraïbes).

Le retour à la paix civile et à la gouvernance imputable en Haïti sont essentielles à la vitalité de son économie nationale. Mais aussi à celle de notre économie continentale sous le respect du droit, des principes de l’équité et l’inclusion, de la reconnaissance mutuelle et du partage de nos compétences et savoirs.

Un bémol: la présente administration américaine sème le doute quant à son éventuelle implication continentale constructive…

Néanmoins nombre d’alliances stratégiques restent possibles afin de faire rayonner notre économie tant locale que continentale, rendre nos produits et services attractifs, générer et maintenir de nouvelles sources de revenus pour tous et toutes.

Centrer notre économie sur la promotion et la valorisation de notre patrimoine Amériques-Caraïbes, garant de notre pérennité socio-économique, Haïti incluse.