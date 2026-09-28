Regards sur le patrimoine d’Haïti, vecteur de prospérité durable

Haïti, Baie de Petit Goave
Haïti: la baie de Petit Goave, à l'Ouest de Port-au-Prince. Photo: archives l-express.ca
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Publié 28/09/2026 par Annik Chalifour

Certains diront qu’il est impossible de transiger avec ce pays sous l’emprise de gangs armés. Cependant Haïti n’est pas en Afrique, en Asie, en Europe ni en Océanie… Elle fait partie de nous (les Amériques-Caraïbes).

Le retour à la paix civile et à la gouvernance imputable en Haïti sont essentielles à la vitalité de son économie nationale. Mais aussi à celle de notre économie continentale sous le respect du droit, des principes de l’équité et l’inclusion, de la reconnaissance mutuelle et du partage de nos compétences et savoirs.

Un bémol: la présente administration américaine sème le doute quant à son éventuelle implication continentale constructive…

Néanmoins nombre d’alliances stratégiques restent possibles afin de faire rayonner notre économie tant locale que continentale, rendre nos produits et services attractifs, générer et maintenir de nouvelles sources de revenus pour tous et toutes.

Centrer notre économie sur la promotion et la valorisation de notre patrimoine Amériques-Caraïbes, garant de notre pérennité socio-économique, Haïti incluse.

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Partenariats bénéfiques

Mes nombreux reportages sur Haïti publiés depuis plus d’une décennie, illustrent diverses opportunités d’alliances économiques, sociales et culturelles possibles avec notre voisine caribéenne.

Revoici un aperçu de secteurs propices à l’engagement partenarial mutuellement avantageux entre nos pays des Amériques-Caraïbes et Haïti.

Entrepreneuriat/éducation/recherche:

Haïti: soutenir les jeunes entrepreneurs, garants de l’économie durable.

Haïti: stimuler l’innovation entrepreneuriale pour une économie durable (3).

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GRAHN-Monde: pour une éducation accessible décentralisée en Haïti.

Haïti : le possible au cœur d’un immense défi social.

GRAHN-Monde compte plus de 600 étudiants à la maîtrise et au doctorat, plus de 150 étudiants en Diplôme universitaire technologiques, licence en sciences et diplôme d’ingénieur, plus de 260 diplômés. Photo: GRAHN-Monde

Agroalimentaire/agroécologie:

Un café d’Haïti au Salon mondial des services alimentaires.

Le café nOula : solidarité Haïti-Québec-Ontario.

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Haïti : une coopérative de femmes prend l’agriculture en main à Jacmel.

Expérience café en Haïti.

Agroécologie au Jardin botanique de Ouanaminthe en Haïti.

Haïti
La Route du Café, Fonds Jean-Noël dans le Sud-Est. Photo: RENAPROTS

Agritourisme/tourisme vert:

Agritourisme tropical à Sainte-Suzanne.

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Rendez-vous avec les artisans du riche terroir du Nord d’Haïti.

Pistes durables pour voyageurs avant-gardistes.

Le Festival du Tourisme Éco-Montagne: pour valoriser le patrimoine rural d’Haïti.

Écotourisme de montagne en harmonie avec la vie paysanne.

Haïti
Agritourisme au Centre Banyen, Vallue. Photo: Abner Septembre

Gastronomie/nutrition santé:

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Bak Fritay: la cuisine de rue haïtienne.

Festival culinaire de Stockholm: sauver la planète un plat à la fois.

Plantes médicinales: l’expérience d’Haïti pour contrer la covid.

Plantes médicinales d’Haïti de Marilise Neptune Rouzier.

Patrimoine historique/musées:

Marchand Dessalines, haut lieu de l’indépendance d’Haïti.

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Spéléo aventure à Dondon: la Voûte à Minguet.

Grande-Rivière-du-Nord, une terre haïtienne de caractère.

Un musée de la rue pour les gens et leur culture.

Le patrimoine d’Haïti: un potentiel inouï.

Fort Décidé, ville de Marchand Dessalines, Artibonite. Photo: Annik Chalifour

Arts/culture/littérature:

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Paula Clermont Péan: un océan de création.

Art, histoire et saveurs de Jacmel.

Un premier Salon international du livre à Jacmel.

L’art du fer, inspiration d’un village.

L’Académie française couronne trois écrivains haïtiens.

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Promenade du Bord de Mer de Jacmel, Haïti
Promenade du Bord de Mer, Jacmel. Photo: Annik Chalifour

Autonomie durable 

En outre, voici un survol parmi quelques-uns de mes récents reportages (2025-2026) réalisés à distance en collaboration avec les acteurs-terrain en Haïti ainsi qu’avec la diaspora, centrés sur le fait que nous détenons les compétences et les savoirs pour autonomiser durablement notre économie continentale dans un climat de paix que nous devons et pouvons maintenir, Haïti incluse.

Éducation/Santé

L’Université d’État d’Haïti renforce ses liens académiques au Canada.

Un Centre de santé communautaire pour le Nord d’Haïti.

Un nouveau campus pour l’Institut des sciences en Haïti.

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Haiti UEH
Le recteur Dieuseul Prédélus (UEH) et le principal Marco A. Fiola (Collège Glendon – Université York), Toronto, 9 octobre 2025. Photo: Collège Glendon

Jeunesse engagée/économie locale/environnement/tourisme durable

Haïti: quand protection de l’environnement et développement communautaire vont de pair.

Haïti: améliorer la nutrition scolaire tout en soutenant l’agriculture et l’économie locale.

Haïti: transformer le pays par l’action humanitaire et l’engagement civique des jeunes.

Haïti: placer la jeunesse au cœur du développement durable.

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Protéger et valoriser la diversité biologique en Haïti.

Une région du Sud-Ouest d’Haïti mise sur le tourisme durable.

Haïti
Le réseau de volontariat de ClimUnity Association, LCOY HAITI 2026, Lakou Breda, Photo: KREYALAB

Économie égalitaire

Haïti: autonomiser les mères monoparentales par l’entrepreneuriat et l’éducation financière.

Développement international Desjardins appuie la croissance de MPME en Haïti.

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Haïti: 10 portraits de femmes engagées.

Haïti: intégrer femmes et développement durable en agriculture.

Haïti: vers l’égalité des droits socioéconomiques des femmes.

Haïti: promouvoir et favoriser l’agriculture familiale.

Haiti Fondation Clarina Bastia
Éloge Vilfranc, PDG, et Wideline Pierre, directrice adjointe et cheffe de projet de la Fondation Clarina Bastia, lors d’une rencontre avec des familles monoparentales, commune de Hinche. Photo: Gama Jasmin

Actions diasporiques

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GRAHN-Monde appelle à la solidarité internationale avec Haïti.

La diaspora haïtienne en Ontario, essentielle à la relance d’Haïti.

La diaspora haïtienne au Québec, essentielle à la relance d’Haïti.

La diaspora haïtienne: un puissant potentiel de mobilisation.

La diaspora haïtienne: une capacité unique à connecter le pays au monde.

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4e édition du Mois du patrimoine haïtien avec la Fondation Sylvenie Lindor.

Haïti: projet intégrateur pour sauvegarder un patrimoine historique.

10 personnalités de la communauté créole récompensées.

Haïti: décentraliser pour mieux développer les régions.

Couleurs d’Ayiti: transformer la perception du pays.

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Haïti
Rasanbleman vise à engager les Haïtiens/nes dans la réalisation d’un plan pour la paix et la sécurité durables en Haïti. Photo ICiSP

La paix, la gouvernance décentralisée et l’interconnectivité entre les 10 départements en Haïti peuvent certainement contribuer à la mise en œuvre d’une saine économie nationale, tout en lui permettant de participer favorablement au développement durable de notre continent en tant que partenaire fiable.

Sortons des sentiers battus… Établissons de nouvelles bases de collaborations réciproquement bénéfiques entre pays de notre hémisphère, et avec le Monde.

Je rêve d’une commission socioéconomique Amériques-Caraïbes rassembleuse, ouverte d’esprit, capable de négocier de bonne foi la concrétisation de nos ambitions pour notre bien commun…

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