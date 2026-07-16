Haïti: améliorer la nutrition scolaire tout en soutenant l’agriculture et l’économie locale

6,4 millions d’Haïtiens, soit plus de la moitié de la population du pays, ont désormais besoin d’une aide d’urgence, cite les Nations Unies, à la suite de témoignages récemment recueillis de la part de travailleurs humanitaires œuvrant sur le terrain.

«De nombreux enfants souffrent de malnutrition sévère en plus d’être privés de scolarité (les écoles servent de camps et d’autres sont restées fermées durant la dernière année), tout en évoluant dans un climat de violence chronique acharnée», a rapporté la directrice humanitaire et partenariats de Save-The-Children en Haïti, Gaby Breton.

Par ailleurs, 850 000 enfants haïtiens de moins de 5 ans (66%) souffrent d’anémie, un marqueur de la carence en fer, a souligné l’UNICEF.

La situation d’insécurité rend très difficile la réouverture des établissements scolaires. D’autre part, les parents sont appauvris. De nombreux enseignants et membres du personnel administratif quittent la zone métropolitaine à cause de l’insécurité et du chômage, rapporte un directeur d’école basé au Nord de Port-au-Prince.

Cependant, certains jeunes entrepreneurs haïtiens engagés dans l’agroalimentaire restent «convaincus que les produits agricoles locaux peuvent devenir un puissant levier de développement économique, de sécurité alimentaire et de réussite scolaire».