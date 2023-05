Haïti : les élèves demeurent les grandes victimes de l’insécurité

«Jeudi 12 mai, on a tué plusieurs personnes qui ont été kidnappées et on a gardé le père d’une élève du secondaire. On demande à la famille 50 000 $ US pour la libération de ce parent.»

«Cette situation de grave insécurité crée une psychose de peur chez tout le monde, les élèves en particulier. Le traumatisme, le découragement, la démobilisation, le pessimisme s’empirent à côté d’une pauvreté croissante qui règne partout dans le pays.»

Soutien psycho-social

«Malgré les détonations, les parents et les élèves s’arment de courage pour arriver à l’école. Grâce aux plats chauds et au jus naturel que nous distribuons chaque jour, on réduit l’impact de la pauvreté», détaille le directeur de l’école.

«Les rencontres individuelles et en petits groupes gardent les élèves éveillés. Aux premiers examens, mars dernier, les résultats ont été assez satisfaisants. Nous attendons ceux du début de mai.»

Pour préparer l’an prochain, l’école Saint-Paul priorisera les activités académiques. Juillet et août, si possible, seront consacrés aux activités plus légères en raison de la chaleur tropicale plus intense.