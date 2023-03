Encore 100 millions $ pour Haïti?

Le premier ministre Trudeau – sous la pression du président Biden pour diriger une force multilatérale d’intervention en Haïti – vient d’annoncer une aide de 100 millions $ en appui à la Police nationale haïtienne (PNH) visant à vaincre le crime organisé perpétré par les gangs armés.

Alors que le Canada peine présentement à garantir l’envoi de matériels déjà promis à la PNH dans les délais requis…

Qu’en est-il des 50 millions $ annoncés par Mélanie Joly en janvier 2022, devant servir, entre autres, à appuyer la PNH?

On présume que cette imposante somme a permis de sanctionner certaines élites haïtiennes corrompues. À déployer quelques patrouilles canadiennes de surveillance en mer et dans le ciel aux environs d’Haïti. Et à l’envoi de matériels à la PNH…

Résultats bidons

Toutefois, on se demande quels ont été les résultats positifs réels de ces actions sur la survie du peuple haïtien… Et quel sera l’impact de ce nouveau don exorbitant.

Pendant combien de temps les Haïtiens devront-ils souffrir de famine, d’assassinats, de kidnappings, d’affrontements, de manque d’accès aux soins médicaux, au carburant, à l’eau potable, avant que la paix revienne dans leur pays et qu’ils puissent réinstaurer un gouvernement imputable?