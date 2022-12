Plaidoyer pour la réouverture des écoles en Haïti

Dans le but de se pencher sur la question sécuritaire et tenter de tracer la voie vers des élections plus d’un an après l’assassinat du président en juillet 2021.

Radio-Canada a mené un entretien avec M. Rae à ce sujet, ce lundi 12 décembre.

Durant lequel l’ambassadeur a réitéré l’importance de gérer la situation de l’insécurité et d’appuyer la mise en œuvre d’un processus vers des élections démocratiques.

Renforcer la PNH

Selon Bob Rae, « il y aura peut-être de la place où la police et les forces armées de l’étranger peuvent aider, mais ça ne sera pas en remplaçant la Police nationale haïtienne (PNH); nous devons l’appuyer. »

Le Canada fait d’ailleurs partie des pays ayant récemment expédié du matériel, dont des véhicules blindés, pour renforcer les capacités de la PNH.

Outre les récentes sanctions du Canada dirigées à l’endroit de certaines élites haïtiennes, aucun plan d’action concret n’a encore été évoqué visant spécifiquement la mise en œuvre d’élections démocratiques requises en Haïti.