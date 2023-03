Haïti : exercer un leadership d’avant garde

On sait très bien ce qu’on doit faire!

Face au dilemme actuel, on se doit d’oeuvrer ensemble efficacement et rapidement. Avançons! On sait tous très bien ce qu’on doit faire!

Viser un plan de paix officiel à long terme par et pour Haïti.

En premier lieu: assurer la protection des victimes du conflit armé selon le droit humanitaire; rétablir l’ordre par une mission de sécurité menée sur le terrain en collaboration avec la Police nationale d’Haïti (qui n’en peut plus!); mettre en œuvre le processus électoral démocratique.

Évitons une faillite de l’humanité!