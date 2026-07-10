Haïti: transformer le pays par l’action humanitaire et l’engagement civique des jeunes

Haïti
Des jeunes engagés envers la mission humanitaire de l’OJETHA. Photos: courtoisie
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Publié 10/07/2026 par Annik Chalifour

Malgré la précarité économique et la criminalité freinant les efforts des jeunes pour se faire une place dans la société haïtienne, diverses organisation issues de différents champs d’action illustrent leur potentiel d’engagement civique, selon la recherche Le secteur associatif de la jeunesse haïtienne: perspectives de concertation pour l’émergence d’un État démocratique menée par l’Institut d’études internationales de Montréal en partenariat avec l’Université d’État d’Haïti et Jurimédia.

Nonobstant la crise multidimensionnelle persistante au pays, la jeunesse haïtienne se mobilise en milieu associatif en vue de réorienter le pays vers la dignité et redonner l’espoir aux générations futures, révèle cette recherche. Rappelons que les jeunes entre 15 et 34 ans représentent près de 49% de la population haïtienne estimée à près de 12 millions d’habitants.

OJETHA

Parmi nombre d’initiatives, voici le portrait de l’Organisation des Jeunes Transformatrice d’Haïti (OJETHA) initiée dans la commune de Croix-des-Bouquets, au Nord-Est de Port-au-Prince.

L’OJETHA fondée en 2022 et coordonnée par l’ingénieur agronome et communicologue Jamesson Orémus, regroupe une vingtaine de membres engagés envers sa mission humanitaire, sous la gouvernance d’un conseil d’administration haïtien.

«Pour l’instant tous nos membres œuvrent bénévolement afin de réaliser notre mission consistant à rejoindre et soutenir les personnes les plus vulnérables socialement, économiquement, éducativement, professionnellement au sein de notre commune Croix-des-Bouquets», cite Jamesson Orémus.

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Jamesson Orémus
Jamesson Orémus.

Prioriser l’action humanitaire 

«Dans le but de faire face aux précarités, à la malveillance, à la méfiance et à la délinquance juvénile, ainsi qu’aux autres paramètres humanitaires, notre organisation a choisi de prioriser l’action humanitaire dans le pays», précise le coordonnateur.

«Notre population générale souffre d’une situation d’insécurité débordante. Des milliers de familles désespérées ayant perdu tous leurs biens, restent sans abris. Sans revenus ni assistance, ces familles ont urgemment besoin d’aide», témoigne-t-il.

C’est dans ce contexte de crise humanitaire aiguë que l’OJETHA aspire à répondre aux besoins criants de la population haïtienne en matière de santé, logement, nutrition, éducation et travail.

Haïti
Camp de déplacés, École Nationale Argentine Bellegarde, Port-au-Prince. Photo: Save-The-Children.

L’organisation vise à développer son action humanitaire à long terme, dans le but de contribuer à réorienter Haïti vers la paix et le développement socioéconomique durable; de permettre à tout un chacun de s’intégrer pleinement à la vie citoyenne et de vivre dignement partout au pays.

Redonner l’espoir aux jeunes  

Outre l’aide humanitaire, l’OJETHA accompagne les jeunes en leur offrant diverses activités à caractère professionnel et environnemental, telles que des formations en leadership, à la protection de l’environnement, aux premiers soins d’urgence, ainsi qu’un camp d’été offert au cours de cette saison estivale 2026.

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OJETHA
L’OJETHA anime un camp d’été dédié aux jeunes.

«Offrir un futur positif possible aux jeunes par l’engagement civique leur permettant de participer à la transformation positive de la société haïtienne en vue d’y évoluer favorablement tout en y contribuant leurs talents», réitère Jamesson Orémus.

Nos jeunes se disent reconnaissants de pouvoir bénéficier de ces formations dès maintenant afin de leur garantir un avenir meilleur, rapporte le coordonnateur.

Haïti
Les jeunes de Croix-des-Bouquets participent activement aux formations offertes par l’OJETHA.

L’organisation souhaitant élargir ses activités en vue d’assurer l’engagement civique de la jeunesse partout au pays, ouvre largement ses portes aux partenaires et financeurs partageant l’aspiration de transformer Haïti positivement sur les plans socioéconomique et éducationnel.

Renseignements: [email protected]

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