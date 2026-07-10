Haïti: transformer le pays par l’action humanitaire et l’engagement civique des jeunes

Malgré la précarité économique et la criminalité freinant les efforts des jeunes pour se faire une place dans la société haïtienne, diverses organisation issues de différents champs d’action illustrent leur potentiel d’engagement civique, selon la recherche Le secteur associatif de la jeunesse haïtienne: perspectives de concertation pour l’émergence d’un État démocratique menée par l’Institut d’études internationales de Montréal en partenariat avec l’Université d’État d’Haïti et Jurimédia.

Nonobstant la crise multidimensionnelle persistante au pays, la jeunesse haïtienne se mobilise en milieu associatif en vue de réorienter le pays vers la dignité et redonner l’espoir aux générations futures, révèle cette recherche. Rappelons que les jeunes entre 15 et 34 ans représentent près de 49% de la population haïtienne estimée à près de 12 millions d’habitants.

OJETHA

Parmi nombre d’initiatives, voici le portrait de l’Organisation des Jeunes Transformatrice d’Haïti (OJETHA) initiée dans la commune de Croix-des-Bouquets, au Nord-Est de Port-au-Prince.

L’OJETHA fondée en 2022 et coordonnée par l’ingénieur agronome et communicologue Jamesson Orémus, regroupe une vingtaine de membres engagés envers sa mission humanitaire, sous la gouvernance d’un conseil d’administration haïtien.

«Pour l’instant tous nos membres œuvrent bénévolement afin de réaliser notre mission consistant à rejoindre et soutenir les personnes les plus vulnérables socialement, économiquement, éducativement, professionnellement au sein de notre commune Croix-des-Bouquets», cite Jamesson Orémus.