L’Université d’État d’Haïti renforce ses liens académiques au Canada

Université d’État d’Haïti
Un campus de l’Université d’État d’Haïti s’appuie de plus en plus sur des partenariats internationaux pour renforcer sa résilience institutionnelle et préserver sa mission académique. Photo: Awiseman, Wikimedia Commons
Publié 17/10/2025 par Annik Chalifour

Le recteur de l’Université d’État d’Haïti (UEH), Dr Dieuseul Prédélus, a récemment effectué une série de rencontres au Collège Glendon de l’Université York, ainsi qu’à l’Université Laval, en vue d’accélérer la mise en œuvre de partenariats universitaires concrets.

«Pour conclure une convention de collaboration ouvrant des passerelles de mobilité étudiante et professorale, et faire progresser des chantiers prioritaires en transformation numérique, littératie en intelligence artificielle (IA) et diplomatie du savoir», a précisé Dr Prédélus à l-express.ca.

Expansion de la coopération internationale

Nommé recteur en mars 2025, Dr Prédélus est spécialiste en physique atomique et moléculaire (Université de Lyon) et professeur-chercheur reconnu pour ses travaux sur les questions environnementales.

Université d’État d’Haïti
Dr Dieuseul Predelus.

Son programme inaugural met l’accent sur l’amélioration de la qualité de l’enseignement, la relance de la recherche, une gouvernance transparente et l’expansion de la coopération internationale — avec, en filigrane, un axe fort sur la modernisation numérique et la littératie en IA.

Francophonie, formation bilingue, recherche et innovation

À Toronto, le recteur Prédélus a rencontré le principal de Glendon, Marco Fiola, pour discuter du développement conjoint d’initiatives en francophonie, formation bilingue, recherche et innovation.

Les pistes de collaboration incluent la mobilité étudiante et professorale, les programmes courts bilingues/hybrides et financements conjoints.

Université d’État d’Haïti
Le principal de Glendon, Marco Fiola, et le recteur de l’UEH, Dieuseul Prédélus. Photo: Collège Glendon.

Diplomatie du savoir

La visite à Glendon s’inscrivait dans le prolongement de Lekòl Ayiti A | Toronto Haiti Summer School (5–7 août 2025), ayant réuni universitaires, décideurs, leaders communautaires, et membres de la diaspora pour explorer l’interface politiques publiques fondées sur les données probantes / relations Haïti–Canada / diplomatie du savoir.

Les participant·e·s sont repartis avec des pistes concrètes: laboratoire pilote de politiques publiques, projets de recherche collaboratifs et mécanismes renforcés d’engagement de la diaspora.

«Lekòl Ayiti A n’est pas un simple événement académique; c’est un incubateur de solutions rendu possible par le respect mutuel et la créativité», de souligner Dr Jean-Jacques Rousseau, fondateur de l’initiative.

Jean-Jacques Rousseau.

«Notre objectif est de prototyper des idées déployables et extensibles, avec un impact tangible en Haïti comme au Canada.»

Bibliothèque numérique, évaluation des programmes

Poursuivant sa tournée dans la Ville de Québec, Dr Prédélus a échangé avec le vice-recteur aux relations internationales de l’Université Laval, François Gélineau, «dans le but d’établir une collaboration inter-universitaire visant la création d’une bibliothèque numérique, ainsi que la mise en place d’un système d’évaluation de nos programmes universitaires».

Université d’État d’Haïti
Le recteur Dieuseul Prédélus et François Gélineau, vice-recteur de l’Université Laval à Québec. Photo: Université Laval

«Nous souhaitons que ce partenariat puisse permettre des opportunités de stages et missions pour nos administrateurs/personnels haïtiens, afin de favoriser la concrétisation de ces projets essentiels à notre pérennité académique commune», a déclaré Dr Prédélus.

La mission du recteur Prédélus se poursuivait en Colombie, Amérique du Sud, jusqu’au 20 octobre, afin d’approfondir d’autres volets de coopération universitaire internationale.

À propos de l’UEH

Université publique phare d’Haïti, l’UEH est présente sur l’ensemble du territoire national et compte environ 30 000 étudiant·e·s, 1 575 enseignant·e·s et 1 000 administrateurs et personnels. Elle offre des programmes de licence, de maîtrise et de doctorat, couvrant la quasi-totalité des domaines de formation universitaire.

L’UEH s’appuie de plus en plus sur des partenariats internationaux pour renforcer sa résilience institutionnelle et préserver sa mission académique.

