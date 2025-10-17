L’Université d’État d’Haïti renforce ses liens académiques au Canada

Le recteur de l’Université d’État d’Haïti (UEH), Dr Dieuseul Prédélus, a récemment effectué une série de rencontres au Collège Glendon de l’Université York, ainsi qu’à l’Université Laval, en vue d’accélérer la mise en œuvre de partenariats universitaires concrets.

«Pour conclure une convention de collaboration ouvrant des passerelles de mobilité étudiante et professorale, et faire progresser des chantiers prioritaires en transformation numérique, littératie en intelligence artificielle (IA) et diplomatie du savoir», a précisé Dr Prédélus à l-express.ca.

Expansion de la coopération internationale

Nommé recteur en mars 2025, Dr Prédélus est spécialiste en physique atomique et moléculaire (Université de Lyon) et professeur-chercheur reconnu pour ses travaux sur les questions environnementales.

Son programme inaugural met l’accent sur l’amélioration de la qualité de l’enseignement, la relance de la recherche, une gouvernance transparente et l’expansion de la coopération internationale — avec, en filigrane, un axe fort sur la modernisation numérique et la littératie en IA.

Francophonie, formation bilingue, recherche et innovation

À Toronto, le recteur Prédélus a rencontré le principal de Glendon, Marco Fiola, pour discuter du développement conjoint d’initiatives en francophonie, formation bilingue, recherche et innovation.