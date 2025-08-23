Un nouveau campus pour l’Institut des sciences en Haïti

Haïti
L'ISTEAH, Cité du Savoir, Génipailler, Milot, Haïti. Photo: GRAHN-Monde
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 23/08/2025 par Annik Chalifour

L’Institut des Sciences, des Technologies et des Études Avancées d’Haïti (ISTEAH) a inauguré, ce vendredi 22 août, un nouveau campus à Jérémie, dans le département de la Grand’Anse, soit le neuvième département où sera présente l’ISTEAH.

«C’est une nouvelle ère pour l’enseignement supérieur et la recherche en Haïti, dans une région pleine de potentiel et trop souvent abandonnée par les pouvoirs publics», a déclaré le Dr Samuel Pierre, président de l’ISTEAH.

Depuis plus de 12 ans, l’ISTEAH offre plusieurs programmes d’études supérieures en Haïti via l’apport d’enseignants et de formateurs haïtiens, de la diaspora et internationaux dans le but de reconstruire Haïti grâce au savoir et au développement concerté.

Haïti
Le futur siège (en rénovation) de ISTEAH-Jérémie dans la Grand’Anse.

Initiative du GRAHN-Monde

Né en 2013 du Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle (GRAHN-Monde), cofondé par Dr Samuel Pierre, l’ISTEAH propose principalement des programmes universitaires de cycles supérieurs destinés à la formation des chefs de file haïtiens de demain.

Samuel Pierre
Dr Samuel Pierre.

Depuis 4 ans, il offre également quelques programmes en sciences et en génie.

Publicité

Créé au lendemain du séisme de 2010 ayant dévasté Haïti, GRAHN-Monde se veut un organisme mondial de vigie citoyenne, apolitique, regroupant des membres de la communauté haïtienne internationale et des amis d’Haïti.

Priorité aux Sciences et Technologies

L’ISTEAH a pour objectif de former 1000 professionnelles et professionnels en sciences et technologies d’ici 2033. À ce jour, plus de 300 étudiantes et étudiants ont obtenu leur diplôme.

Il s’agit d’un taux élevé pour les universités haïtiennes au niveau des cycles supérieurs. La plupart des universités n’offrant qu’une formation de premier cycle et celles qui offrent des programmes d’études supérieures ayant peu de programmes, particulièrement en sciences et en génie.

Haïti
GRAHN-Monde compte plus de 600 étudiants aux cycles supérieurs, dont 150 environ au doctorat; plus de 150 étudiants en licence en sciences et diplôme d’ingénieur; plus de 300 diplômés. Photo: GRAHN-Monde

Partenariats régionaux et internationaux

L’organisme prône une approche participative pour la reconstruction du pays, visant la restauration des institutions (justice, santé, éducation, etc.), au-delà de la réfection des infrastructures physiques.

Haïti ne possédant pas encore les infrastructures nécessaires ni le nombre de professeurs suffisant pour fournir un enseignement scientifique et technologique supérieur de qualité, l’ISTEAH assure cet enseignement aux deuxième et troisième cycles, grâce à un important réseau de partenaires universitaires régionaux et internationaux.

Publicité
Haïti
Centre de la petite enfance Paul-Gérin-Lajoie, Génipailler, Nord d’Haïti. Photo: GRAHN-Monde

«Les cours sont donnés pour la plupart dans des établissements haïtiens répartis dans 14 villes et retransmis par vidéoconférence, ce qui permet aux étudiants de régions isolées de les suivre», précise Dr Samuel Pierre, soulignant que les formations offertes par l’Institut sont accréditées.

Auteur

  • Annik Chalifour

    Chroniqueuse et journaliste à l-express.ca depuis 2008. Plusieurs reportages réalisés en Haïti sur le tourisme solidaire en appui à l’économie locale durable. Plus de 20 ans d'œuvre humanitaire. Formation de juriste.

    View all posts

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur