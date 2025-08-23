Un nouveau campus pour l’Institut des sciences en Haïti

L’Institut des Sciences, des Technologies et des Études Avancées d’Haïti (ISTEAH) a inauguré, ce vendredi 22 août, un nouveau campus à Jérémie, dans le département de la Grand’Anse, soit le neuvième département où sera présente l’ISTEAH.

«C’est une nouvelle ère pour l’enseignement supérieur et la recherche en Haïti, dans une région pleine de potentiel et trop souvent abandonnée par les pouvoirs publics», a déclaré le Dr Samuel Pierre, président de l’ISTEAH.

Depuis plus de 12 ans, l’ISTEAH offre plusieurs programmes d’études supérieures en Haïti via l’apport d’enseignants et de formateurs haïtiens, de la diaspora et internationaux dans le but de reconstruire Haïti grâce au savoir et au développement concerté.

Initiative du GRAHN-Monde

Né en 2013 du Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle (GRAHN-Monde), cofondé par Dr Samuel Pierre, l’ISTEAH propose principalement des programmes universitaires de cycles supérieurs destinés à la formation des chefs de file haïtiens de demain.

Depuis 4 ans, il offre également quelques programmes en sciences et en génie.