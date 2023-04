Haïti: génie humanitaire en émergence

University of British Columbia (Canada).

Dartmouth College (États-Unis).

École Polytechnique Fédérale de Lausanne EPFL (Suisse).

École normale supérieure de Lyon (France).

Institut national des sciences appliquées INSA de Lyon (France).

Université du Québec à Montréal (UQÀM).

Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT).

Université Laval.

Université de Strasbourg (France).

Plus de 200 professeurs de ces établissements, incluant une quinzaine de Polytechnique Montréal, donnent bénévolement des cours à distance, supervisent les recherches des étudiants de maîtrise et de doctorat, et se rendent également sur place quelques semaines par an.

L’ISTEAH reçoit de plus le soutien du Centre de recherches pour le développement international (CRDI) du Canada, de quelques fondations et donateurs privés.

Enseignement scientifique et technologique

Rappelons que l’ISTEAH assure un enseignement universitaire scientifique et technologique de 2e et 3e cycles en Haïti, grâce à son important réseau de partenaires universitaires régionaux et internationaux.

Les cours donnés sur des sites répartis dans sept villes d’Haïti et retransmis par vidéoconférence, permettant ainsi aux étudiants vivant dans des régions isolées de les suivre.

Objectifs: mettre les sciences et les technologies au service de la société haïtienne; inciter les Haïtien.nes à l’implication citoyenne envers la prospérité durable, les changements climatiques, la préservation de l’environnement; développer chez les étudiant.es le sens des responsabilités et la prise en mains de leur destin.