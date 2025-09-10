GRAHN-Monde appelle à la solidarité internationale avec Haïti

Haïti est plongée dans un cycle grandissant de violences, qui s’est exacerbé au cours de ces dernières années, plongeant le pays dans une vague d’insécurité sans précédent, sans issue en perspective. Les actes de violence perpétrés en toute impunité s’intensifient. L’État est en train de s’effondrer.

Haïti semble seul dans cette bataille, à un moment où le pays et sa capitale ont besoin du soutien des autres pays et des autres villes, dans un élan de solidarité humaine qui permettra au peuple haïtien de se battre pour regagner sa dignité, dans la sécurité et la paix.

Solidarité internationale essentielle

Assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens demeure la priorité absolue qui conditionne la tenue des élections et le retour au bon fonctionnement des institutions démocratiques.

Compte tenu de la déliquescence de l’État et de ses faibles moyens, le soutien des partenaires internationaux – vrais alliés d’Haïti – est essentiel pour faire face à cette crise.

C’est dans ce contexte que le Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle (GRAHN-Monde) a lancé, ce 6 septembre, une campagne internationale de Solidarité avec le peuple haïtien et sa capitale Port-au-Prince.