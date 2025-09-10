GRAHN-Monde appelle à la solidarité internationale avec Haïti

«Plan pour la paix!», l'objectif du Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle (GRAHN-Monde), qui a lancé une campagne internationale de Solidarité avec le peuple haïtien et sa capitale Port-au-Prince. Photo: ICiSP
Publié 10/09/2025 par Annik Chalifour

Haïti est plongée dans un cycle grandissant de violences, qui s’est exacerbé au cours de ces dernières années, plongeant le pays dans une vague d’insécurité sans précédent, sans issue en perspective. Les actes de violence perpétrés en toute impunité s’intensifient. L’État est en train de s’effondrer.

Haïti semble seul dans cette bataille, à un moment où le pays et sa capitale ont besoin du soutien des autres pays et des autres villes, dans un élan de solidarité humaine qui permettra au peuple haïtien de se battre pour regagner sa dignité, dans la sécurité et la paix.

Le peuple haïtien en proie à des groupes criminels armés en Haïti. Photo: archives l-express.ca

Solidarité internationale essentielle

Assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens demeure la priorité absolue qui conditionne la tenue des élections et le retour au bon fonctionnement des institutions démocratiques.

Compte tenu de la déliquescence de l’État et de ses faibles moyens, le soutien des partenaires internationaux – vrais alliés d’Haïti – est essentiel pour faire face à cette crise.

C’est dans ce contexte que le Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle (GRAHN-Monde) a lancé, ce 6 septembre, une campagne internationale de Solidarité avec le peuple haïtien et sa capitale Port-au-Prince.

Soutien symbolique

«La solidarité dont il est question ici ne comporte aucun engagement financier», déclare le président de GRAHN-Monde, Dr Samuel Pierre, qui fait de la dignité du peuple haïtien un point d’honneur et le fondement de cette campagne.

Dr Samuel Pierre.

«Il s’agit d’un soutien symbolique et moral à un peuple tout entier en désarroi et à ses villes emprisonnées, qui vivent dans la peur et dans l’insécurité causées par des bandes armées liées au narcotrafic international et utilisant l’état failli d’Haïti comme laboratoire d’expérimentation avant de s’étendre à d’autres villes du monde, y compris celles des pays nantis.»

Contrer la violence urbaine

Cette campagne s’adresse principalement à des villes du monde entier, de plus en plus menacées par la violence urbaine liée au narcotrafic.

GRAHN-Monde a déjà reçu l’appui de la Ville de Montréal, qui a réaffirmé «sa solidarité indéfectible envers la diaspora haïtienne à Montréal et le peuple haïtien dans leur désir commun de retrouver une société stable et sécuritaire au Canada; à mettre tout en œuvre pour aider à éradiquer les gangs en Haïti ; appelle à une vraie solidarité internationale pour aider le peuple haïtien à prendre un nouveau départ.»

Mobilisation citoyenne

Trois organisations de la société civile haïtienne, en symbiose avec la majorité silencieuse, ont accepté de mettre en commun leur force et leurs ressources afin de lutter en faveur de la paix, de la sécurité et de la bonne gouvernance au pays.

Il s’agit de Démarches citoyennes pour le rétablissement de l’État-Nation Ayisyen, Initiative citoyenne en faveur de la sécurité et la paix (ICiSP), Konbit Sitwayen Konsene (KOSIKO).

Ce regroupement nommé Rasanbleman Sitwayen pou yon Sosyete Sivil Fò, Onèt, Angaje vise à contribuer à très court terme à rétablir la paix, la sécurité et la bonne gouvernance au pays.

Ses seules motivations demeurent de sauvegarder la Nation en péril, de revendiquer le droit de vivre en paix et en sécurité sur cette terre héritée des ancêtres, et de contribuer à restaurer la dignité du peuple haïtien.

La population haïtienne privée du droit à la dignité. Photo: Annik Chalifour

Mouvement apolitique

Tout en s’intéressant aux questions fondamentales qui conditionnent le bon fonctionnement du pays, Rasanbleman Sitwayen ne fait pas de politique partisane ni n’aspire à la prise du pouvoir politique. Il se cantonne davantage dans une posture de contre-pouvoir et de vigie citoyenne par rapport à celles et ceux qui gouvernent le pays ou qui aspirent à le faire.

Ouvert à toute personne physique ou morale animée du même désir, ce regroupement se veut enfin une force sociale de proposition pour promouvoir la bonne gouvernance au bénéfice de tous.

Insécurité chronique à Port-au-Prince. Photo: Annik Chalifour.

Soutien mondial progressiste

Nous invitons les organisations progressistes et les villes du monde entier à se joindre à Montréal et à GRAHN-Monde en vue de soutenir le peuple haïtien dans son long combat pour la dignité et la transformation sociale positive.

«Haïtiennes et Haïtiens de partout, debout pour Haïti, afin que le pays sorte enfin de son isolement et prenne résolument le chemin de la paix, de la stabilité et du progrès.»

Pour participer à cette campagne pilotée par GRAHN-Monde: [email protected]

Pour appuyer le Rasanblema: icisp-haiti.org/je-supporte-icisp

À propos du GRAHN-Monde

Créé le 20 janvier 2010 à Polytechnique Montréal, GRAHN-Monde est une organisation mondiale de vigie citoyenne, laïque et apolitique, privilégiant une approche participative pour articuler un cadre de reconstruction d’Haïti qui va au-delà de la simple réfection des infrastructures physiques.

L’ISTEAH, Cité du Savoir, Génipailler, Milot, Haïti. Photo: GRAHN-Monde.

Il préconise une réflexion permanente débouchant sur des actions structurantes et coordonnées en vue de la construction; une Haïti nouvelle fondée sur le droit, le partage, la solidarité, l’éducation, le respect de l’environnement et le culte du bien commun.

