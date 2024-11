Haïti: appel à l’engagement citoyen pour rebâtir le pays

«Ce qui fait désormais de Mont Jalousie un haut lieu de pèlerinage pour toute personne en quête de recueillement, d’inspiration, et, surtout, de communion avec l’héritage de Dessalines, une icône de la liberté», déclare Abner Septembre.

Valoriser l’héritage

L’événement visait à présenter le concept Dessalines pour la refondation de notre nation dessalienne, explique le sociologue.

«Une société alternative caractérisée par le souci du commun et de l’autre, à travers une dynamique d’expression, de responsabilisation, de participation, de protection et de conservation, permettant de bâtir un nouvel État souverain… Capable de nourrir et de protéger sa population, de protéger son drapeau, sa monnaie, sa langue, sa culture, son identité, son territoire et son environnement… De faire un usage responsable, intelligent et pragmatique de ses compétences et de ses différentes ressources pour créer des richesses, tirer pleinement parti de l’économie-mondiale et de prendre dignement sa place dans le concert des nations.»

S’approprier son destin

«Dessalines Le Grand avait une portée sociologique, historique, culturelle, spirituelle, symbolique, mythique, écologique, économique, politique et psychologique. Des dimensions fondamentales qui nous disent que nous sommes à un point de bascule, qu’il est temps que nous brisions », selon Abner Septembre.

Par ce lancement, la Sosyete Lakou Dessalines a fait le premier pas notamment envers les jeunes en les encourageant à prendre place à bord pour jouer activement leur rôle comme artisans, gardiens et bénéficiaires de leur pays.