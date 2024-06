Un projet social de reconstruction d’Haïti

Pour se ressourcer et faire de bons choix, par eux-mêmes et pour eux-mêmes, capables de garantir les droits et libertés du citoyen, dont la satisfaction préalable ne peut être qu’un gage de stabilité à tout projet de gouvernance démocratique.

«C’est la voie royale pour reconstruire le pays, par et pour nous-mêmes. Tous les Haïtiens, d’ici et d’ailleurs, sont donc invités à s’y impliquer pour parvenir d’ici 2054 à un État souverain, capable de nourrir et de protéger ses fils, son drapeau, sa monnaie et son territoire.»

«Un État capable de tirer parti de l’économie mondiale par un usage rationnel et responsable de ses compétences et de ses ressources naturelles, de lutter avec intelligence pour tenir dignement sa place dans le concert des nations, conformément à l’idée d’un monde meilleur où se joue l’interdépendance respectueuse de l’autodétermination des peuples», conclut Abner Septembre.