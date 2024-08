Haïti: «Avec trois millions d’enfants à risque, l’avenir du pays n’est pas assuré»

Pour gérer la situation à son niveau, Save The Children favorise une approche en partenariat avec une entité haïtienne, utilisant les ressources humaines locales et leurs connaissances du milieu. Cette politique de gestion permet de mieux agir avec les maigres ressources financières dont l’ONG dispose.

«Nous collaborons avec l’Institut du Bien-Être Social et le ministère de la Santé publique et de la Population dans le but de dépister les cas de protection et de malnutrition. Dans le cadre de nos projets, des cours de cuisine aux mamans sont offerts, incluant des aliments à haute valeur nutritive», précise Gaby Breton.

Rattrapage scolaire

Outre le programme de nutrition, Save the Children œuvre au renforcement de la qualité de l’éducation en Haïti.

L’organisation a dû même voler au secours d’élèves déplacés quittant Port-au-Prince en raison de la violence des groupes armés pour se rendre dans le Sud du pays et la Grand ’Anse.

En collaboration avec PRODEV, un organisme haïtien apolitique et sans but lucratif, Save the Children a pu jusqu’ici contribuer au progrès du système éducatif haïtien dans le cadre de ses zones d’intervention et la mise en oeuvre de ses programmes.