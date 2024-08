Haïti: le Jardin botanique de Ouanaminthe accompagne 70 femmes

«Avec l’implantation de la Compagnie de Développement industriel (COVEDI)) en 2004 et le marché binational entre Ouanaminthe et la ville de Dajabon en République Dominicaine, la ville a connu une explosion démographique et un étalement urbain non contrôlé», cite Alex Milhomme.

«Cependant, cela n’affecte pas trop la sécurité de cette ville qui attire des milliers de pèlerins chaque année.»

«La plaine de Maribahoux, où l’on a implanté le premier canal d’irrigation du côté des Haïtiens sur la rivière Massacre (canal qui a généré les nouveaux conflits entre le gouvernement dominicain et le peuple haïtien), est le grenier de la commune.»

«Le Jardin botanique de Ouanaminthe est la nouvelle attraction touristique de la région.»