Haïti: une intervention fondée sur les droits humains est incontournable

Pour qu’Haïti puisse revivre, les Haïtiens doivent reprendre leur vie en mains: se loger, s’alimenter, veiller à leur santé, subvenir à leurs besoins.

L’intervention d’urgence doit donc incontestablement s’accompagner d’un volet humanitaire en appui aux experts sur le terrain.

Notamment le CICR et la Croix-Rouge haïtienne, MSF, incluant le personnel localement embauché et les travailleurs humanitaires internationaux, dont le rôle est d’intervenir en temps de crise selon les principes de la proximité, de la neutralité et de l’impartialité.

Renaissance économique

Dans le contexte d’une situation de sécurité nationale stabilisée et d’une gouvernance imputable rétablie en Haïti, nous pourrons véritablement entretenir des relations mutuellement profitables entre pairs.

Une collaboration renouvelée avec Haïti est définitivement possible et souhaitable. Selon notre besoin mutuel de préserver notre patrimoine continental incluant la région des Caraïbes, et de développer nos ressources et relations économiques au sein des Amériques que nous partageons.