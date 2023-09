Haïti: intervention ou révolution?

L’économiste souligne «que le pays chargé de diriger la mission doit être plus stratégique, disposer de plus de moyens et de force, puisque la réalité sociopolitique et sécuritaire en Haïti a totalement changé ces dernières années».

Appel aux forces nationales du pays?

Selon le coordonnateur général de l’organisme haïtien de défense des droits humains Sant Karl Levêque, Jean Gardy Maisonneuve, l’implication des deux forces nationales – l’Armée et la Police nationale d’Haïti – est indispensable pour résoudre la crise.

«J’ai été en contact avec des membres de la Police nationale et des Forces armées, ils nous ont clairement dit que cette situation peut être résolue dans trois mois ou plus, si et seulement si on met à leurs dispositions des moyens efficaces», d’affirmer M. Maisonneuve en entrevue avec Le National.

D’autre part, Jean Gardy Maisonneuve soutient que «la situation actuelle est aussi le résultat d’un appui inconditionnel des pays néocolonialistes envers ce gouvernement illégitime, impopulaire, qu’ils nous ont imposé».

La sécurité: responsabilité de l’État

Par ailleurs, dans son article – entrevue, Le National rappelle que «la question de sécurité des vies et des biens de toutes les filles et tous les fils d’Haïti doit être assurée par l’État».