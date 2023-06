Haïti: le Canada prend le leadership… à distance

En raison de causes structurelles, explique le Bureau régional de l’ONU pour l’alimentation et l’agriculture, région de l’Amérique latine et des Caraïbes.

Selon la FAO, «Haïti connaît une crise prolongée qui est devenue plus grave et plus complexe que jamais auparavant. Les répercussions socioéconomiques de la pandémie de covid-19 sont exacerbées par la guerre en Ukraine, l’épidémie de choléra et les phénomènes climatiques extrêmes.»

Alors que les gangs armés violents continuent d’entraver l’accès aux semences agricoles et aux aliments, menaçant la sécurité des communautés.

Réponse du Canada

On peut lire dans Le National de Port-au Prince que «la situation laisse présager un avenir encore plus incertain pour Haïti, minant totalement la confiance du peuple envers les dirigeants politiques».

Dns un tel contexte, jeudi 15 juin, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a tenu une réunion ministérielle avec des partenaires clés pour discuter de la situation sécuritaire en Haïti.