Haïti : intervention militaire ou non?

L’objectif devrait être de favoriser la tenue d’élections démocratiques dès que le contexte sécuritaire le permettra.

Il faut encourager l’évolution autonome possible vers l’économie durable et l’équité sociale en Haïti… Selon les besoins identifiés par et pour Haïti, dans le respect des compétences, des forces et des expertises haïtiennes.