Haïti: la saga de l’aide à la sécurité

«Nous continuerons à plaider pour la participation de la communauté internationale à une solution définitive en faveur du pays voisin», a -t-il déclaré.

Mercredi 21 juin, Affaires mondiales Canada répare son erreur invraisemblable, émettant un communiqué conjoint avec la République dominicaine à l’effet que le Canada et la RD s’engagent à continuer à travailler ensemble et avec la communauté internationale pour soutenir une solution à long terme à la crise en Haïti. Notamment par une présence accrue dans les ambassades du Canada à Port-au-Prince et à Saint-Domingue, et ailleurs si nécessaire.

Aucun plan d’intervention d’urgence

Jeudi 22 juin, Mélanie Joly et la ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur de la Jamaïque et présidente du Conseil des relations étrangères et communautaires de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), Kamina Johnson Smith, ont présidé la réunion du Groupe des ministres des Affaires étrangères Canada-CARICOM 2023 tenue à Washington en marge de l’Assemblée générale de l’Organisation des États américains (OEA) 2023.

Les ministres ont convenu, entre autres, de s’attaquer à la crise sans précédent qui sévit en Haïti; ils ont souligné la nécessité de ne pas perdre de vue les répercussions quotidiennes de la crise sur l’ensemble de la population haïtienne.

Kidnappings, violence, détresse économique, famine, épidémie de choléra, désastres naturels, migration massive. Pourtant aucun plan international d’intervention d’urgence à l’horizon…