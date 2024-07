Haïti: éduquer les jeunes au civisme en protégeant l’environnement

Engagement citoyen envers l’environnement

COVECIPE, fondée par Exael Molière en 2022, est logée à Pétion Ville dans la banlieue de Port-au-Prince.

L’organisation sans but lucratif a pour mission de promouvoir la protection de l’environnement à travers l’éducation civique auprès des écoles, des églises et autres organisations communautaires et d’engager tous les citoyens envers cette cause.

Les membres de la COVECIPE sont avant tout les copropriétaires de l’organisation. Ils se veulent les garants de l’honnêteté d’une confiance réciproque au sein de l’organisation.

Cette entreprise sociale s’inspire du modèle coopératif, sans affiliation politique, gérée selon les principes démocratiques.

COVECIPE a plusieurs projets à son actif, y compris: