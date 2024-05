Haïti: les écologistes lancent un appel au Conseil présidentiel de transition pour une gouvernance environnementale

«Il est donc urgent que les problèmes environnementaux soient traités avec la même importance que les questions économiques afin de relancer Haïti sur la voie du progrès et d’offrir un avenir durable à toutes les Haïtiennes et tous les Haïtiens.»

«Une gouvernance environnementale éclairée et proactive devient indispensable pour faire face à ces défis.»

Renforcer les cadres législatifs

«Pour cela, il est primordial de confier le ministère de l’Environnement (MDE) et ses entités autonomes à des personnes compétentes et engagées dans la préservation du patrimoine naturel haïtien, aujourd’hui en grand danger et proche d’un point de non-retour.»

Les écologistes haïtiens avisent qu’il serait périlleux de continuer à nommer des personnes à la tête du MDE sans concertation avec les associations d’écologistes haïtiens, engagées dans la lutte pour une meilleure protection de l’environnement et une meilleure gestion de la biodiversité favorable au développement durable du pays.

En référence au décret du 26 janvier 2006 ainsi qu’à d’autres textes de lois relatifs à l’environnement, ils insistent sur l’importance de renforcer les cadres législatifs et réglementaires pour assurer une protection effective du patrimoine environnemental haïtien.