Haïti: solidariser et unifier les journalistes

Mes reportages réalisés du Nord au Sud-Est d’Haïti en passant par l’Artibonite sont une porte ouverte sur le fascinant patrimoine haïtien dans toute sa riche diversité, dont la majorité de nos médias ne parlent que très peu.

Mon dernier reportage-terrain remonte à novembre 2018, portant sur le premier Salon international du livre de Jacmel, vecteur de développement social et territorial. Une fenêtre sur le patrimoine littéraire prolifique d’Haïti.

Promouvoir le potentiel haïtien

Depuis 2019, les troubles internes en Haïti, la pandémie, l’aggravation de la crise politique et sécuritaire suivant l’assassinat du président, m’ont empêchée d’y retourner. Toutefois je n’ai cessé de publier sur le pays via la diaspora et mon réseau de contacts en Haïti.

Je crois dans l’esprit entrepreneurial novateur des Haïtien.nes; et dans l’immense potentiel du patrimoine d’Haïti, garant de son rayonnement socio-économique. Quand la paix reviendra dans ce pays.

Le journalisme haïtien a le pouvoir d’engendrer un changement social positif.