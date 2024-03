Haïti: décentraliser et propulser les activités économiques

Le Centre international de documentation et d’information (CIDIHCA) offre des ressources, des informations objectives et fiables ainsi qu’un accompagnement personnalisé dans l’édition, la culture et l’entrepreneuriat social en Haïti depuis bientôt 40 ans.

C’est dans le cadre de ses activités spécifiquement dédiées à appuyer l’entrepreneuriat que le CIDIHCA a démarré un programme de formation en 2018. Livré en créole haïtien auprès de nombreux groupes d’entrepreneurs et de futurs entrepreneurs haïtiens, hommes et femmes.

Malgré la crise et le chaos à Port-au-Prince, le programme se poursuit actuellement sur WhatsApp auprès de 96 entrepreneur.es basé.es dans la zone de Férié-Ouanaminthe, dans le Nord-Est du pays, et d’un groupe de 13 responsables d’organisations représentant plus de 400 agricultrices. Le nombre de participants peut varier en raison de problèmes techniques.

Besoin en matière de gestion financière

«Le programme a débuté en 2018 en mode virtuel, avec un groupe de cinq personnes de la MUCI, une organisation ayant créé une caisse d’épargne et de crédit populaire», explique l’un des formateurs et représentant du CIDIHCA, Daniel Godefroy.

La même année un organisme de jeunes, Haïti je m’engage, a offert une formation en présentiel auprès d’une cinquantaine de jeunes participants en téléconférence, avec Daniel Godefroy.