Un séminaire en créole haïtien sur l’entrepreneuriat

Collaboration avec Haïti Futur

Informée de ces formations, l’Association Haïti Futur s’y est intéressée. L’Association opère depuis plus de 30 ans dans l’aide à l’éducation en Haïti, incluant le soutien aux parents (entrepreneurs) des élèves des écoles qu’elle accompagne,

Dans le but de combler les manques en matière de gestion de ses bénéficiaires et leurs difficultés à garder en vie les entreprises financées, Haïti Futur a demandé de leur offrir cette formation dans la zone de Camp-Perrin et des Cayes (département du Sud).

Cette formation a eu lieu les 30 octobre, 1er novembre et 3 novembre 2020, réunissant des groupes à Camp-Perrin, Cayes et Jacmel, ainsi que des participants via l’Internet depuis la République Dominicaine et le Bénin.

La diffusion en téléconférence a été réalisée par la radio-télévision La Brise de Camp-Perrin. À la suite de cette diffusion, La Brise a repris la formation sur ses ondes en 2021.

Appel de commandites

Le projet a été soumis à nouveau au MRIF pour les années 2022-2024. Toutefois le financement n’a été accordé que pour 2023-2024.