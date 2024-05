Haïti: le droit à l’information en temps de transition

Le Conseil présidentiel de transition (CPT), officiellement installé en Haïti depuis ce 25 avril, a le mandat de réinstaurer la paix civile, de nommer le premier ministre et de former le nouveau gouvernement afin d’assurer une relève socio-économique durable en Haïti.

Les multiples attentes et tensions fusant de toutes parts, quant à la mission dudit Conseil, soulignent les défis gigantesques auxquels il doit faire face.

Le président du CPT, Edgard Leblanc Fils, désigné ce 30 avril, et ses membres, sont appelés à travailler plus que jamais de concert entre eux-mêmes et avec la société haïtienne pour viser le bien commun.

On suppose que le Conseil établira un plan d’action empreint de pertinence et de prudence dans les circonstances actuelles.

Insécurité chronique

Haïti vit dans un chaos politique aggravé depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse (juillet 2021) ayant mené le pays vers une crise socio-économique sans précédent, que le gouvernement provisoire d’Ariel Henry n’a pas su maîtriser.