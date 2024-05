Haïti : «On est entre la frustration, la confusion et la colère»

Lorsqu’un Haïtien vivant au Canada reçoit un appel provenant d’Haïti, il y a à la fois ces sentiments de peur, de stress et de culpabilité qui surviennent, révèle Ketcia Peters.

Certaines personnes se sentent coupables ou responsables de ne pas avoir fait plus et parfois plus vite pour sortir leurs familles ou leurs proches de cette situation.

«Nous, au Canada, on est vraiment limité dans les possibilités de ce qu’on peut leur offrir, de ce qu’on peut faire», indique Ketcia Peters.

Le Conseil de transition



Le Conseil de transition est composé d’Edgar Leblanc Fils (ancien président du Sénat d’Haïti), Fritz Alphonse Jean (ancien gouverneur de la banque centrale d’Haïti), Laurent Saint-Cyr (entrepreneur), Emmanuel Vertilaire (avocat), Leslie Voltaire (ancien ministre et diplomate), Smith Augustin (ancien diplomate) et Louis Gérald Gilles (médecin et ancien sénateur).

Edgar Leblanc Fil a été désigné président du Conseil le 30 avril.