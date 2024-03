Haïti: une crise qui dépasse ses frontières

Mais une partie de la communauté haïtienne voit la mission kenyane comme «une fausse solution», dit Frantz Fanon.

«Vous envoyez 1 000 policiers qui ne connaissent pas la langue, qui ne connaissent pas le pays, en plus qu’ils n’ont pas l’infrastructure nécessaire pour opérer dans le pays. […] On avait l’impression que cette opération était un peu bidon», lâche-t-il.

Pour sa part, Stephen Baranyi soutient que cette mission ne peut qu’aider la Police nationale d’Haïti (PNH) à restaurer un certain niveau de stabilité, «mais elle doit aller de pair avec un accord politique menant à des élections plus crédibles».

Les gangs attaquent les prisons

Pendant ce temps, la situation sécuritaire et humanitaire dégénère au pays. Le 2 mars dernier, les gangs prennent d’assaut les deux plus grandes prisons de la capitale et libèrent plus de 3 000 prisonniers.

La grogne s’élève à Port-au-Prince, la sécurité des citoyens est de plus en plus à risque. Les gangs prennent le contrôle de plus de 80 % de la capitale ainsi que de l’aéroport international et des ports. Ils bloquent aussi l’accès à plusieurs routes principales.