Haïti: quand la jeunesse s’engage pour soutenir le pays

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Christpher Massenat et le Congressman James French Hill au Sommet des marchés financiers 2026 organisé par la Chambre de commerce américaine à Washington ce 9 juin.
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Publié 18/06/2026 par Annik Chalifour

La crise catastrophique perdurant en Haïti, de nombreux jeunes haïtiens poursuivent leurs efforts visant à réorienter le pays vers la paix et la prospérité durables.

Christopher Massenat, jeune leader communautaire originaire de la Grand’Anse, département du Sud, a récemment eu l’opportunité de rencontrer James French Hill, représentant de l’Arkansas au Congrès des États-Unis, allié proche du président Donald Trump, lors de sa récente participation au Sommet des marchés financiers 2026 organisé par la Chambre de commerce américaine à Washington ce 9 juin.

«J’ai rencontré M. Hill dans le cadre d’une démarche de lobbying dans le but de solliciter une assistance accrue visant à renforcer le processus de rétablissement de la sécurité en Haïti et à mieux prendre en compte la situation des migrants haïtiens vivant aux États-Unis», précise Christopher Massenat.

Entrepreneuriat et leadership

Rappelons que Christopher Massenat, jeune boursier du département d’État américain en entrepreneuriat et leadership, a participé au Sommet international sur la Jeunesse et la Démocratie tenu au Congrès américain et à l’Organisation des États Américains à Washington en décembre 2025.

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Christopher Massenat au Sommet international sur la Jeunesse et la Démocratie tenu au Congrès américain et à l’Organisation des États Américains, à Washington. Photo: Youth and Democracy in the Americas

Il a également contribué à l’animation du programme de formation novateur Sustainability Entrepreneurship Intensive Program plaçant la jeunesse au cœur du développement durable en Haïti, ayant eu lieu au Cap-Haïtien en septembre 2025.

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Cette initiative s’inscrivait dans le cadre du Youth Entrepreneurs Sustainability Initiative of Haïti (YESIH) soutenu par le Alumni Engagement Innovation Fund du Département d’État américain (AEIF 2024-2025) et l’Ambassade des États-Unis en Haïti.

Christopher Massenat est notamment président de l’Organisation de Plantation et d’Assistance Humaine (OPAH) œuvrant pour améliorer et faciliter l’accès à l’éducation dans le Grand Sud d’Haïti.

Haiti YEISH
Les participants au programme YEISH. Photo: John Previl (JP Grafik).

Demande de soutien accru pour Haïti

Au cours de sa rencontre avec M. French Hill, Christopher a pu présenter des arguments en faveur d’un soutien accru pour Haïti, en mettant en avant «l’importance de restaurer la sécurité et d’établir une démocratie efficace, éléments essentiels pour une société stable et prospère».

Il a également évoqué «la nécessité d’envisager un accord diplomatique avantageux pour les Haïtiens résidant aux États-Unis, tout en veillant au respect des règles, lois et principes établis par les organisations internationales compétentes».

À l’issue de notre discussion, le bureau du Congressman French Hill a exprimé sa disponibilité à poursuivre le dialogue et à envisager de futures collaborations au nom d’Haïti, dans l’objectif de renforcer la coopération et le soutien envers le pays, rapporte Christopher.

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Projets éducatifs impliquant les jeunes de Chambellan, Grand’Anse. Photo: OPAH.

Rétablir la sécurité, appuyer la diaspora

«Les prochaines étapes consistent à demander une rencontre avec le bureau du Congressman afin de discuter plus en détail des moyens de collaborer et d’inciter d’autres bureaux parlementaires à intervenir sur le dossier haïtien», d’expliquer Christopher Massenat.

«L’objectif est d’obtenir un dénouement favorable en vue d’un soutien colossal au rétablissement de la sécurité en Haïti, tout en favorisant l’intégration harmonieuse des migrants haïtiens dans le système américain afin d’assurer une contribution économique durable et de bâtir une communauté de la diaspora haïtienne prospère.»

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