Haïti: quand la jeunesse s’engage pour soutenir le pays

La crise catastrophique perdurant en Haïti, de nombreux jeunes haïtiens poursuivent leurs efforts visant à réorienter le pays vers la paix et la prospérité durables.

Christopher Massenat, jeune leader communautaire originaire de la Grand’Anse, département du Sud, a récemment eu l’opportunité de rencontrer James French Hill, représentant de l’Arkansas au Congrès des États-Unis, allié proche du président Donald Trump, lors de sa récente participation au Sommet des marchés financiers 2026 organisé par la Chambre de commerce américaine à Washington ce 9 juin.

«J’ai rencontré M. Hill dans le cadre d’une démarche de lobbying dans le but de solliciter une assistance accrue visant à renforcer le processus de rétablissement de la sécurité en Haïti et à mieux prendre en compte la situation des migrants haïtiens vivant aux États-Unis», précise Christopher Massenat.

Entrepreneuriat et leadership

Rappelons que Christopher Massenat, jeune boursier du département d’État américain en entrepreneuriat et leadership, a participé au Sommet international sur la Jeunesse et la Démocratie tenu au Congrès américain et à l’Organisation des États Américains à Washington en décembre 2025.

Il a également contribué à l’animation du programme de formation novateur Sustainability Entrepreneurship Intensive Program plaçant la jeunesse au cœur du développement durable en Haïti, ayant eu lieu au Cap-Haïtien en septembre 2025.