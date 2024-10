Haïti: intégrer les jeunes pour la construction du pays

RANKONT-ÉDU (RANKONT pour l’Émergence Durable et Universelle) est une organisation haïtienne à but non lucratif et apolitique portée par un groupe de jeunes (18-35 ans) – étudiants, universitaires, entrepreneurs – conscients des défis majeurs auxquels Haïti fait face.

«Nous sommes animés par un profond désir de changement positif et prometteur pour notre pays», clame Louckendy Janvier, PDG fondateur de RANKONT-ÉDU rencontré par l-express.ca.

«Nous sommes engagés à promouvoir l’éducation et l’inclusion citoyenne pour tous les jeunes Haïtiens et Haïtiennes.»

Économiste de formation à l’Université Notre-Dame d’Haïti, enseignant au Collège Marie-Anne, Louckendy Janvier, basé à Port-au-Prince, a fondé l’organisation en 2020 visant l’intégration de la jeunesse haïtienne dans les affaires du pays.

L’organisation compte un effectif de 35 membres actifs provenant des universités et du secteur privé, organisés autour des départements Culturel, Sportif, Ressources Humaines, Marketing, Santé, Communication.