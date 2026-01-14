Une région du Sud-Ouest d’Haïti mise sur le tourisme durable

Bas Nippes

Haiti
La côte de Grand Boucan, dans la région de Bas Nippes. Photo: haiti.fandom.com
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 14/01/2026 par Annik Chalifour

Les villes Baradès, Grand-Boucan, Petit-Trou-de-Nippes, Plaisance du Sud, de la région de Bas Nippes, dans le Sud-Ouest d’Haïti, partagent l’intérêt d’une politique intercommunale en matière de tourisme, moteur de développement durable.

Le département abrite une population d’environ 400 000 habitants, dont 100 000 vivent dans la région Bas Nippes à 135 km de la capitale Port-au-Prince.

Les principales activités économiques de Bas Nippes incluent l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’apiculture, le ramassage du djondjon (champignon séché) et le commerce informel.

Bordé au Nord par le Golfe de la Gonâve, Nippes est situé proche de la mer des Caraïbes. Plusieurs de ses villes se trouvent directement sur la côte avec des ports de pêche. 

Haiti
La région de Bas Nippes, en Haiti.

Diversité géographique et historique

«Ensemble nous aspirons à jouer pleinement notre rôle de développement socioéconomique grâce à la remarquable diversité géographique et historique de notre région», déclare Patrick Louis, secrétaire des relations publiques auprès de l’Association de la Jeunesse Progressiste de Vialet (AJPV), porteuse du projet intitulé Pôle touristique CABAN.

Publicité
Bas Nippes Haiti
Patrick Louis.

«Nous jouissons d’un paysage unique comprenant une mixité de zones rurales et urbaines sises entre mer et montagnes, dotées de plusieurs sites patrimoniaux», précise-t-il.

Conseiller bancaire établi à Montréal, Patrick Louis appuie les efforts de l’AJPV à titre de membre de la diaspora engagé envers le développement durable de la région Bas Nippes d’où il est originaire.

Considérant la situation volatile actuelle en Haïti aux niveaux sécuritaire, politique, économique, climatique, l’AJPV estime que la planification visionnaire d’un tourisme vecteur de développement durable s’avère nécessaire afin d’assurer la relève socioéconomique de la région Bas Nippes et l’autonomisation de ses communautés.

Haïti
Petit-Trou-de-Nippes.

Valoriser le patrimoine nippois

Parmi les nombreux sites patrimoniaux nippois, citons l’Église Nativité De La Vierge Marie de Petit-Trou-de-Nippes, haut lieu de pèlerinage.

Originellement construite en 1721, elle fut élevée au rang de Cathédrale Sainte-Anne d’Anse-à-Veau depuis l’avènement du nouveau diocèse d’Anse-à-Veau et Miragoâne en 2008.

Publicité
Église Nativité De La Vierge Marie de Petit-Trou-de-Nippes. Photo: Facebook.

Le Pôle touristique CABAN s’inscrit dans l’ambition d’intégrer la région Bas Nippes parmi les initiatives haïtiennes visant à promouvoir et valoriser le patrimoine environnemental et historique d’Haïti, dans une perspective de redynamisation de l’économie locale, nationale et internationale d’ici 2036.

Saut du Baril
Saut du Baril à l’Anse à Veau dans le département des Nippes.

Transformer la grande région nippoise

Les mairies, les institutions publiques et plusieurs associations de la région Bas Nippes ont rejoint l’Association de la Jeunesse Progressiste de Vialet créée en 2024, comme parties prenantes à la réalisation du projet CABAN.

«Notre mission consiste à transformer la grande région nippoise en tant que destination parmi les plus attractives dans la Caraïbe, dédiée aux touristes haïtiens et d’ailleurs d’ici la prochaine décennie», déclare Patrick Louis.

«Le vaste et riche patrimoine d’Haïti est garant de notre développement durable», rappelle-t-il.

Haiti
Ville de Grand Boucan.

Maintenir Haïti dans la dynamique continentale

Depuis sa création, l’AJPV poursuit activement la sensibilisation communautaire autour du projet CABAN.

Publicité

«Nous œuvrons à l’aménagement de notre patrimoine matériel et immatériel; planifions la construction de nombreuses infrastructures essentielles à l’accueil des touristes», souligne Patrick Louis.

«Vu la richesse naturelle de nos communautés, le tourisme représente la meilleure voie pour assurer notre développement durable, tout en mobilisant les indicateurs de performance qualité afin de garantir une expérience touristique réussie tant pour les visiteurs internationaux que pour les populations locales.»

L’AJPV est présentement à la recherche de partenariats privés et publics afin d’appuyer la concrétisation de son projet touristique d’envergure «visant à promouvoir la région Bas Nippes, revitaliser l’économie locale, maintenir Haïti dans la dynamique long terme de développement continental des Amériques-Caraïbes».

Les intéressés peuvent contacter les responsables à [email protected] ou [email protected].

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur