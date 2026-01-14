Une région du Sud-Ouest d’Haïti mise sur le tourisme durable

Les villes Baradès, Grand-Boucan, Petit-Trou-de-Nippes, Plaisance du Sud, de la région de Bas Nippes, dans le Sud-Ouest d’Haïti, partagent l’intérêt d’une politique intercommunale en matière de tourisme, moteur de développement durable.

Le département abrite une population d’environ 400 000 habitants, dont 100 000 vivent dans la région Bas Nippes à 135 km de la capitale Port-au-Prince.

Les principales activités économiques de Bas Nippes incluent l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’apiculture, le ramassage du djondjon (champignon séché) et le commerce informel.

Bordé au Nord par le Golfe de la Gonâve, Nippes est situé proche de la mer des Caraïbes. Plusieurs de ses villes se trouvent directement sur la côte avec des ports de pêche.

Diversité géographique et historique

«Ensemble nous aspirons à jouer pleinement notre rôle de développement socioéconomique grâce à la remarquable diversité géographique et historique de notre région», déclare Patrick Louis, secrétaire des relations publiques auprès de l’Association de la Jeunesse Progressiste de Vialet (AJPV), porteuse du projet intitulé Pôle touristique CABAN.