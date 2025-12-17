Haïti: vers une transition «authentique et souveraine»

Haïti traverse une crise historique, aggravée par 40 ans de transitions ratées, d’interventions étrangères inefficaces et d’un État affaibli.

Depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse (2021), l’insécurité s’est intensifiée: plusieurs départements sont sous contrôle de gangs, l’économie est ravagée et les institutions sont paralysées.

Le Conseil présidentiel de transition, comme les gouvernements précédents, a échoué à rétablir la sécurité, à engager des réformes ou à organiser des élections.

Mouvement citoyen

Face à ce constat, deux structures issues de la société civile haïtienne – Éveil Grand Sud et Rasanbleman Sitwayen (Rassemblement Citoyen) – ont vu le jour ces derniers mois.

Les deux structures fédérant plusieurs entités actives dans la région du Grand Sud ainsi qu’un vaste réseau d’organisations partenaires présentes sur l’ensemble du territoire national et au sein de la diaspora, visent la mise en œuvre d’un vaste mouvement citoyen inclusif et pacifique.