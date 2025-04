Haïti: décentraliser pour mieux développer les régions

«Toutefois, ces transferts sont mal canalisés; ils servent quasi totalement à la consommation et non à l’investissement. Notre démarche, dans le souci d’une autonomie nationale, avec le Grand Sud comme projet pilote, est d’inviter la diaspora à réviser son approche en consacrant une portion de leur épargne à l’investissement.»

«À raison de transferts évalués à une moyenne de trois milliards de dollars US l’an, ces trente dernières années sont le témoin silencieux de 90 milliards $ n’ayant pas servi au développement.»

Créneaux d’implication et d’investissements

«Un portefeuille de projets, avec des notes conceptuelles et des plans d’affaires, est en train d’être constitué pour offrir des créneaux d’implication et d’investissements aux concitoyens de la diaspora, ce, en harmonie avec les besoins identifiés pour chaque région, en fonction de leur potentiel et de leurs ressources», a précisé Wooslène Vanginé, secrétaire général adjoint par téléphone durant l’intervention.

La formule clairement transmise à Montréal fut bien reçue: s’impliquer, avec ses compétences et son argent, à travers des mécanismes capables de garantir le succès des investissements.

«Ou ka retire ayisyen nan Ayiti men ou pap ka retire Ayiti nan nanm ayisyen an. Peyi an pa gen pye li pa gen bouch Se nou menm citoyen yo ki pou aji; sinon, nap pèdi peyi an» (De toute façon on peut enlever l’Haïtien d’Haïti, mais on ne peut pas enlever Haïti de l’âme de l’Haïtien. Le pays n’a ni pied ni bouche. C’est à nous autres citoyens d’agir, sinon on va perdre le pays), a lancé Charlot Murat.