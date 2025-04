Amériques-Caraïbes: soyons proactifs, inclusifs, visionnaires

Toutefois, doit-on encore attendre plusieurs mois pour que nos Amériques-Caraïbes s’impliquent activement dans la dynamique d’une relève économique continentale sécuritaire, rentable, équitable, inclusive?

Le Conseil présidentiel de transition, incapable de gérer le chaos sécuritaire en Haïti, vient de lancer un appel pressant à la solidarité régionale, lors de la 9e réunion annuelle de la Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (CELAC), tenue ce mardi 9 avril au Honduras.

Mobilisation continentale

Les stratégies les plus efficaces et les plus durables afin de faire échec aux gangs criminels comprennent normalement des partenariats entre les forces de l’ordre, les écoles, les parents, la communauté, les organisations religieuses et les jeunes.

Or la gravité de la détresse actuelle en Haïti (capitale prise en otage, violence insoutenable, milliers de personnes déplacées, droits humains bafoués, institutions paralysées, écoles fermées, économie en chute libre, chaînes d’approvisionnement inopérantes, famine, secteur médical agonisant) ne permet pas de tels partenariats à court terme.

Souhaitons que nos chefs d’État des Amériques-Caraïbes se mobilisent.