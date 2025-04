Les tarifs de Trump: retour au 19e siècle

Le Lesotho, par exemple, est frappé de tarifs de 50% (le maximum, mais qui, pour d’autres pays, peuvent s’ajouter à d’autres tarifs antérieurs ou sur certains produits stratégiques, ou bénéficier d’exceptions). Ce petit pays enclavé dans l’Afrique du Sud exporte une grande partie de sa production de vêtements, ainsi que de diamant, aux États-Unis.

En réalité, ce sont des Américains, pas des Africains, qui importent les jeans et le diamant du Lesotho. Le roi Letsie III a rarement mal au ventre de trop rire d’exploiter la naïveté des Américains, comme le laisse entendre Donald Trump.

Inflation et récession

Les tarifs de Trump sont donc des taxes infligées aux importateurs américains, refilées aux consommateurs américains, et destructrices d’emplois aux États-Unis comme chez nous et peut-être au Lesotho.

En théorie, la production américaine prendrait le relais et créerait des emplois. En pratique, les contre-tarifs et autres représailles des partenaires commerciaux vont plomber les exportations et les emplois américains qui vont avec.

La production locale, protégée de la concurrence étrangère, ne vend pas ses produits moins chers et devient plus paresseuse. Cela détourne des investissements qui auraient été consacrés à des secteurs plus performants.