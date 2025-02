Face aux tarifs: l’industrie agricole trop lente, trop lourde, trop…

Mme Hendricks cite en exemple les délais trop longs pour l’adoption de nouvelles technologies. «Le chemin vers l’adoption de nouveaux processus et technologies innovantes doit être simplifié. Ça signifie trouver des moyens de réduire le risque lié à l’adoption de nouvelles technologies.»

Manque de productivité

Premier vice-président au bureau du chef de la direction de la Banque Royale du Canada, John Stackhouse va plus loin. «En agriculture, la productivité stagne au Canada malgré des investissements majeurs entre 2015 et 2020. Pendant ce temps, des pays d’Amérique du Sud comme le Brésil ont fortement augmenté leurs parts de marché.»

«Si le Canada maintient son rythme actuel, il perdra d’autres parts au profit de pays étrangers.»

Et ce n’est pas sa seule cible. «On doit investir dans nos infrastructures d’exportation. Quand le Japon nous dit qu’ils aiment notre canola, le blé, le porc, le bœuf et le soja, mais qu’ils ne peuvent pas signer un accord à long terme parce qu’ils ne savent pas s’ils peuvent compter sur notre capacité à livrer, c’est inquiétant.»

D’ailleurs, M. Stackhouse a rappelé aux participants qu’une économie d’échange fonctionne dans les deux sens, et qu’à ce titre, on peut comprendre que le système canadien de gestion de l’offre soit un irritant pour les Américains et d’autres partenaires.