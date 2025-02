Commerce interprovincial: le Canada avance, tarifs ou non

La levée des barrières au commerce interprovincial fait partie de la réponse canadienne à la menace tarifaire de Donald Trump. Elle continuera, qu’il y ait des tarifs ou non, assure la ministre fédérale Anita Anand en entrevue avec Francopresse. Les provinces et territoires sont tous prêts à collaborer.

Le fédéral, les provinces et les territoires sont tous «alignés pour faire tomber les obstacles qui freinent le commerce entre nos provinces et territoires et rendre ça plus facile pour les consommateurs de choisir les produits de chez nous», a assuré le premier ministre, Justin Trudeau, lors d’une conférence de presse le 1er février.

Il annonçait alors la riposte canadienne aux tarifs douaniers des États-Unis, qui ont finalement été suspendus pendant au moins 30 jours à compter du 3 février.

Mais ce revirement de situation n’arrête pas le travail entamé par Ottawa et les provinces pour faciliter le commerce interprovincial, assure la ministre des Transports et du Commerce intérieur, Anita Anand.

«C’est le moment»

Le Comité sur le commerce intérieur (CCI) s’est réuni le 31 janvier pour discuter, notamment, de l’amélioration de l’Accord de libre-échange canadien (ALEC).