L’économie franco-canadienne doit se tourner vers l’Est et l’Ouest

Même son de cloche du côté du président-directeur général du Conseil économique du Nouveau-Brunswick, Gaëtan Thomas, qui indique que «la situation pourrait être extrêmement difficile» pour les entreprises francophones de la province, dont «la majorité» sont actives dans les secteurs de la pêche et de l’exploitation forestière.

Les clôtures internes

Pour le directeur général sortant de la Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario (FGA), Richard Kempler, la base d’une résilience de l’économie canadienne, «et donc franco-canadienne», se trouve dans le commerce intérieur.

Pour cette raison, il souhaite une «mise en œuvre pleine et entière de l’Accord de libre-échange canadien». Cet accord, signé en 2017, encourage le retrait des exceptions au commerce entre les provinces et territoires. Ces exceptions comprennent par exemple des limites sur la vente et la distribution de boissons alcoolisées entre certaines régions du Canada.

Or, une analyse de l’Institut économique de Montréal (IEDM), un groupe de réflexion, montre que seuls les trois territoires, le Manitoba et surtout l’Alberta ont retiré des exceptions à cet accord entre 2017 et 2023.

Les huit autres provinces ont maintenu leur nombre d’exceptions et, selon un communiqué de l’IEDM du 27 janvier 2025, le Québec – qui est déjà la province ayant le plus grand nombre d’exceptions – en aurait même ajouté une de plus en 2024.