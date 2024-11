Le retour historique de Trump

Sa contestation indigne des résultats de l’élection de 2020 et la colère de ses partisans le 6 janvier 2021 sont inconséquentes aujourd’hui. (Mais imaginez s’il avait perdu par quelques votes seulement ce 5 novembre…)

Les Démocrates ont traité Trump de «fasciste». Les Républicains ont traité Harris de «communiste». Mais cela ne résonnait pas chez les citoyens.

Manquements

L’accès universel aux soins de santé, le contrôle des armes à feu, la protection de l’environnement… Ces enjeux ont rarement été abordés au cours de la campagne. Les Démocrates au pouvoir n’ont rien fait; les Républicains ne s’y intéressent pas.

On semble s’être résigné à ce que le recul du droit à l’avortement, qui avait nuit aux Républicains aux élections de mi-mandat en 2022, soit débattu dans chaque état, comme en a décidé la Cour suprême. En tout cas l’enjeu n’a pas mobilisé les femmes pour Kamala Harris comme on s’y attendait.

Le wokisme et la censure? Les drogues et l’itinérance? L’OTAN? L’Ukraine? Israël? Taïwan? On l’a dit plus haut: c’est l’économie et l’immigration qui primaient, et là-dessus le bilan de l’administration Biden-Harris était mauvais.