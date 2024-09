Trump est indéfendable

Le conservatisme, le capitalisme et les libertés méritent un meilleur chef que Donald Trump.

Le débat télévisé de ce mardi 10 septembre face à Kamala Harris pourrait avoir été fatal à Donald Trump, comme celui du 27 juin a été fatal à Joe Biden.

L’analyse voulant que Trump n’ait rien gagné et que Harris n’ait rien perdu, ou que Trump en sort plafonné dans ses appuis alors que Harris peut encore convaincre des indépendants, reste injuste pour Harris et trop généreuse pour Trump.

Harris a dissipé tout doute sur sa capacité de débattre de manière cohérente et intelligible, alors que Trump a aggravé les inquiétudes sur son intelligence et son équilibre mental. On est constamment obligé de deviner ce que Trump peut bien vouloir dire… et c’est pire quand on comprend!

On peut douter des explications de Harris sur l’inflation, l’immigration, la censure des réseaux sociaux, la politisation de l’appareil judiciaire…