Des raisons de préférer Trump ou Harris

Harris serait plus respectueuse de la vérité que Trump, décrit comme un menteur invétéré. Mais elle manie maintenant l’hyperbole et la caricature aussi bien que son adversaire («l’élection la plus importante de l’histoire des États-Unis», vraiment?).

3 – Même si les Démocrates n’ont pas encore publié de programme détaillé (on a eu droit à un coup de sonde sur un éventuel contrôle des prix), on peut croire qu’ils sont disposés à améliorer l’accès aux soins de santé pour tous, à mieux contrôler la circulation des armes à feu, et à protéger l’environnement, Ce sont là trois enjeux de santé publique.

2 – La recriminalisation de l’avortement dans plusieurs états, du fait des pressions des conservateurs religieux influents au sein du Parti républicain, est un recul monstrueux… et un nouvel enjeu de santé publique dont personne n’avait besoin. Harris est particulièrement motivée à restaurer et protéger les droits des femmes.

1 – C’est peut-être finalement le plus important: Harris et les Démocrates en général paraissent plus calmes, sains d’esprit, rationnels, disciplinés, intègres, décents et animés de meilleurs sentiments que Trump et certains ténors républicains (pas tous: Vance est aussi sympathique et articulé que Walz).

Et cultivés! Quand retrouvera-t-on des politiciens qui peuvent citer des romanciers ou des essayistes qu’ils ont lus, qui apprécient la musique et les arts, et qui possèdent de bonnes connaissances de l’histoire, de la géographie et des sciences?