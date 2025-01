Les entreprises francophones plus dynamiques… mais moins visibles

«Les entreprises francophones de l’Ontario sont beaucoup plus dynamiques que leurs homologues anglophones. Elles ont un taux de croissance de 20% par an, sachant qu’une croissance normale dans la province oscille entre 4 et 7%.»

C’est ce que révèle, selon le directeur général sortant Richard Kempler, le deuxième Livre blanc sur l’économie franco-ontarienne, rendu public ce lundi 20 janvier par la Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario (FGA), dans ses locaux torontois. Un deuxième jet qui n’est pas sans surprises!

Un meilleur portrait de la francophonie économique

Trois ans après celui de 2022, la FGA sort son deuxième document stratégique qui se veut le baromètre de l’économie franco-ontarienne – et ce malgré un manque flagrant de données sur le sujet, pointé du doigt par le même rapport.

«Le soutien financier que nous avons accordé pour la recherche et la préparation du deuxième Livre blanc était motivé par notre volonté d’obtenir le meilleur portrait de la réalité économique francophone en Ontario», a déclaré Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones et présidente du Conseil du Trésor, présente pour l’occasion.

«Les résultats du Livre blanc sont éclairants et nous interpellent. On a encore du pain sur la planche. Ces conclusions alimenteront nos réflexions et guideront nos orientations.»