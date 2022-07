Les entreprises franco-ontariennes «n’ont rien à envier aux autres»

Le Livre blanc se félicite d’ailleurs que «la proportion d’entreprises créatrices d’emplois soit plus importante chez les francophones que chez les non-francophones». Et que les entreprises francophones aient été proportionnellement plus nombreuses à générer des revenus supérieurs à 50 000 $ en 2016.

Le document identifie d’autres enjeux préoccupants, dont l’âge des entrepreneurs et des exploitants agricoles francophones, surtout en région rurale dans le Nord et l’Est de la province.

Enfin, la FGA et l’AFO souhaiteraient stimuler l’entrepreneuriat chez les femmes et les personnes immigrantes, qui ont été plus durement affectées par la pandémie. Le Livre blanc propose notamment que les gouvernements financent des programmes spécifiques et créent d’un fonds d’appoint pour les entrepreneurs immigrants francophones.

Objectifs économiques pour 2031